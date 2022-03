Bernd Althusmann FOTO: Ole Spata Anpassung an neue Rekordzahlen Überarbeitung des Corona-Fahrplans: Das fordert Wirtschaftsminister Althusmann Von dpa | 14.03.2022, 15:59 Uhr | Update vor 4 Std.

Die Corona-Zahlen in Deutschland erreichen seit einigen Tagen wieder neue Rekordwerte, dennoch steht am 20. März der bundesweite „Freedom Day“ an. Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann fordert deswegen eine Überarbeitung des Pandemie-Fahrplans.