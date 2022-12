In dem Film „Der Räuber Hotzenplotz“ geht es darum, dass die Kinder Seppel und Kasperl dem Räuber Hotzenplotz eine Falle stellen wollen, denn er hat der Großmutter ihre geliebte Kaffeemühle gestohlen. Der Plan der Jungs geht allerdings schief und sie werden selbst von dem Dieb geschnappt.

Was dann passiert, ist ziemlich spannend, denn es gibt noch einen weiteren Bösewicht, nämlich den Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Der sieht ziemlich gruselig aus und hat eklig lange Fingernägel.

Zauberer Petrosilius Zwackelmann (August Diehl) und Räuber Hotzenplotz (Nicholas Ofczarek) verhandeln. Foto: Studiocanal

Ob der Wachtmeister Dimpfelmoser und die Wahrsagerin Frau Schlotterbeck den Kindern aus der Klemme helfen können, verrate ich nicht. Nur so viel: Es gibt auch eine Fee namens Armaryllis, die magische Fähigkeiten hat. Außerdem ist der Räuber Hotzenplotz nicht immer böse. Manchmal kann er sogar richtig lieb sein.

Kasperl (Hans Marquardt) und Seppel (Benedikt Jenke) experimentieren mit ihrer selbstgebauten Mondrakete Foto: Studiocanal

Wirklich toll und auffallend war, dass die Darsteller richtig gut geschauspielert haben. Das hat alles ganz natürlich gewirkt, und auch die Kinder fand ich in ihren Rollen als Seppel und Kasperl sehr überzeugend. Die Musik war auch gelungen und die Zeit ist wie im Flug vergangen.

Mein Fazit: Der Film ist sehr zu empfehlen, denn er ist nicht nur spannend, sondern auch sehr lustig. Gleich am Anfang fällt Wachtmeister Dimpfelmoser zum Beispiel wie ein Tollpatsch von einer Leiter und etwas später springt er nackt in einen See. Weil seine Klamotten geklaut werden, muss er sich als Busch verkleiden, um so ungesehen zurück zur Wache schleichen zu können. Echt witzig!