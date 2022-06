Rüssel rauf und ab ins Wasser: An heißen Tagen können Elefanten im Wasserbecken einfach untertauchen. Foto: Heiko Rebsch/dpa FOTO: Heiko Rebsch Zootiere Abkühlung gefällig? Von dpa | 17.06.2022, 16:51 Uhr

Ein erfrischendes Bad im kühlen Wasser, ein leckeres Eis, ein Schattenplatz unter Bäumen: Auch Tiere können heiße Sommertage so leichter ertragen. Am Wochenende soll es in vielen Teilen Deutschlands richtig heiß werden. Wetterexperten erwarten bis zu 38 Grad in manchen Landesteilen.