Tierkinder Aus Braun wird Weiß Von dpa | 13.07.2022, 13:38 Uhr

Noch ist das Fell braun. Doch wenn Polarwölfe größer werden, ändert sich das. Irgendwan werden sie ein strahlend weißes Fell haben. Polarwölfe leben in freier Natur vor allem in Alaska sowie im Norden Kanadas und in Grönland. Dort ist es häufig sehr kalt.