Pumuckl ist ein Shetlandpony. Und selbst unter diesen Miniatur-Pferden ist Pumuckel besonders klein. Manche Leute nennen ihn das kleinste Pferd der Welt. Er ist gerade mal so groß wie ein Pudel oder ein Labrador. Deshalb sitzt er auch bequem auf dem Beifahrersitz. So muss er nicht in einem extra Anhänger stehen, wenn sein Frauchen mit ihm im Auto unterwegs ist.

Das Shetlandpony Pumuckel ist so klein, dass es auf einem Beifahrersitz Platz nehmen kann. Foto: Bernd Thissen/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war ich schockiert“, erzählt Carola Weidemann. Sie ist Reitlehrerin und kümmert sich um Pumuckel. „Ich hatte noch nie so ein so kleines Pferd gesehen.“

Pumuckel bringt vielen Menschen Freude

Reiten kann man auf Pumuckl nicht wirklich. Trotzdem bereitet er vielen Leuten große Freude. Carola Weidemann besucht mit dem Pony etwa Seniorenheime. „Er ist ausgebildet, am Rollstuhl und Rollator zu begleiten und kann über eine Rampe ins Auto klettern.“

Pumuckel steht zwischen den Hufen eines Pferdes. Foto: Bernd Thissen/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aber warum ist Pumuckl überhaupt so klein? „Es ist keine Krankheit, sondern eine Laune der Natur“, erläutert Carola Weidemann. Normalerweise werden Shetlandponys etwa doppelt so groß wie Pumuckel.