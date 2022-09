Die beiden Tasmanischen Teufel Pickles und Cheese. Foto: Aussie Ark/dpa up-down up-down Beuteltier-Nachwuchs in Australien Kleine Teufel im Tierpark Von dpa | 08.09.2022, 16:05 Uhr

Essiggurken und Käse? So lauten die Namen der zwei Beuteltiere - wenn man sie aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Sie wurden in einem Tierpark in Australien geboren.