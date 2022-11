Der neu entdeckte Krebs lebt in dem Land Indonesien. Foto: Christian Lukhaup/dpa up-down up-down Cherax wagenknechtae in Indonesien Knallroter Krebs entdeckt Von dpa | 31.10.2022, 16:04 Uhr | Update vor 4 Std.

Krebstiere kennen wir in einer großen Vielfalt von Arten. Sie sehen oft ganz unterschiedlich aus, weil ihre Formen und auch Farben so anders sind. In Indonesien wurde nun ein neuer, knallroter Krebs entdeckt.