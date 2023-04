KINA - Das ist doch kein Maulwurf Foto: Marc Scharping/Tierpark Berlin/dpa up-down up-down Nachwuchs aus dem Ei Das ist doch kein Maulwurf Von dpa | 05.04.2023, 15:55 Uhr

Das Jungtier ist so klein, dass es in beide Hände passt. Es sieht aus wie eine Mischung aus Maulwurf und Igel. Kurzschnabeligel haben eine spitze Schnauze, Krallen zum Graben und Stacheln. Ende Februar ist so ein Baby in der Stadt Berlin aus dem Ei geschlüpft. Das teilte der Tierpark am Mittwoch mit.