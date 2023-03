Störche Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Weißstörche wieder da Das Klappern ist zurück Von dpa | 07.03.2023, 16:52 Uhr

Diese Vögel singen nicht, sie klappern. Damit begrüßen Weißstörche sich und halten auch ihre Feinde vom Nest fern. An mehreren Orten in Deutschland hört man nun wieder vermehrt ihr Klappern, zum Beispiel in Bergenhusen im Bundesland Schleswig-Holstein oder in Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Denn momentan kehren die ersten Weißstörche aus den warmen Ländern im Süden zurück, in denen sie den Winter verbracht haben.