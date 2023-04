Doch es gibt immer weniger Insekten, selbst in den Naturschutzgebieten Deutschlands. Das hat eine Forschungsgruppe festgestellt. Deren Projekt haben Naturschützer am Mittwoch in Berlin vorgestellt.



Die Fachleute sind sich einig: Die Artenvielfalt von Insekten in Naturschutzgebieten ist viel zu niedrig. Ein Problem sind die Felder, die so stark bewirtschaftet werden. Dort wird mit Pflanzenschutz-Mitteln gearbeitet, die für die Tiere tödlich sind.



Viele Menschen wissen um das Insektensterben und wollen helfen. Viele Leute bauen etwa Insektenhotels für ihren Garten oder säen bunte Blühstreifen zwischen Autofahrbahnen.



Auch den Balkon oder Garten kann man insektenfreundlich gestalten. „Jeder Blumenkasten auf dem Balkon ist natürlich immer hilfreich“, sagt ein Experte.