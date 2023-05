Storchennest Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Viele Nester Dorf mit vielen Storchennestern Von dpa | 17.05.2023, 16:24 Uhr

Störche sorgen in manchen Dörfern neuerdings für richtig Trubel. Das gilt erst recht, wenn nicht nur ein Storchenpaar oder zwei in einem Ort sein Nest gebaut hat. In einigen Dörfern sammeln sich inzwischen viel mehr der großen Vögel.