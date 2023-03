Die trainierten Tiere treten bei Shows auf, so wie gerade in der Stadt Orlando. Dabei fährt in einem Wasserbecken ein ferngesteuertes Boot im Kreis. Das Boot zieht Mini-Wasserski, auf denen die Eichhörnchen stehen. Schon seit mehr als 40 Jahren gibt es solche Vorführungen.



Die Besitzer der Eichhörnchen verdienen damit Geld. Sie wollen aber auch über Sicherheit im Wasser aufklären. Die Eichhörnchen tragen stets eine Schwimmweste. Die Besitzer wollen erreichen, dass auch Menschen auf Booten und beim Wassersport immer Schwimmwesten tragen.



Nicht alle finden allerdings gut, wenn Tiere mit solchen Kunststücken auftreten. Tierschützer wiesen darauf hin, dass Eichhörnchen Wildtiere sind und in die Natur gehören.