Polarwölfe leben in freier Natur vor allem in Alaska sowie im Norden Kanadas und in Grönland. Dort ist es häufig sehr kalt. Der Pelz von Polarwölfen ist daher besonders dick. Er besteht aus zwei Lagen. Die innere isoliert, die äußere hält Wasser und Schnee ab. Die Pfoten der Tiere sind lang und breit. Damit sinkt der Polarfuchs nicht so leicht im Schnee ein.