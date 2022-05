HANDOUT - Diese Gans haut immer wieder ab und wird dann von der Polizei eingefangen. Foto: --/Polizeiinspektion Northeim/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: -- Kindernachrichten-tiere Freche Gans Von dpa | 26.05.2022, 15:11 Uhr

Eigentlich sind Gänse gesellige Tiere. Sie sind also oft lieber in Gruppen zusammen als allein unterwegs. Eine Gans im Ort Northeim in Bundesland Niedersachsen macht da allerdings eine Ausnahme.