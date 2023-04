So ein Mann ist John Hume. Er besitzt eine riesige Farm im Land Südafrika. Dort züchtet er Breitmaulnashörner. Rund 2000 dieser Tiere sollen dort leben, das ist etwa jedes achte Breitmaulnashorn weltweit. John Hume will mit seinem Projekt helfen, dass es wieder mehr dieser Nashörner in Afrika gibt. Denn manche Menschen töten die Tiere, um die Hörner zu verkaufen.



Die Farm zu betreiben, ist aber ganz schön teuer. Vor allem der Schutz der Tiere kostet jedes Jahr Millionen von Euro. John Hume ist das Geld ausgegangen. Deswegen möchte er sein Gelände mit den Tieren nun verkaufen. Bis Montag können reiche Leute für seine Farm noch Gebote abgeben.