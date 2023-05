Die Vögel haben einen weiß-grauen Körper, und der obere Teil ihres Kopfes ist schwarz gefärbt. So wirkt es, als würden sie eine schwarze Haube auf dem Kopf tragen.



Den Winter verbringen Flussseeschwalben auf der Südhalbkugel. Ab April kommen sie zum Brüten in den Norden zurück, etwa an die Küste oder Seen. In großen Kolonien legen sie ihre Eier ab, am liebsten an Kiesstränden. Nähert sich ein Feind, verteidigen die Vögel ihren Nachwuchs gemeinsam. Sie stoßen im Sturzflug auf ihn hinab und attackieren ihn mit ihren spitzen Schnäbeln.