Insekten in Lebensmitteln Grillen und Käferlarven im Essen Von dpa | 23.01.2023, 17:50 Uhr

In einigen Ländern stehen die Krabbeltierchen schon lange auf der Speisekarte. Egal, ob Grillen, Käfer oder sogar Skorpione. In Deutschland ekeln sich viele Leute bei der Vorstellung, Insekten zu essen. Das könnte sich bald ändern. Das Gute an den kleinen Tieren: Sie enthalten viele Vitamine, verbrauchen wenig Platz und können leichter in Massen gehalten werden.