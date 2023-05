Vielen Menschen in Neuseeland ist der Kiwi deshalb wichtig und sie wollen ihn schützen. Deshalb fiel einigen Leuten auch auf, dass eins dieser Tiere nicht gut behandelt wurde. Sie hatten ein Video von einem Kiwi in einem Zoo in Miami, in Amerika gesehen. Paora heißt der kleine Vogel.

Besucherinnen und Besucher des Zoos durften Paora streicheln und Selfies mit ihm machen. Das Problem dabei: Kiwis sind nachtaktiv. In der Natur verlassen sie nur im Dunkeln ihren Unterschlupf. In dem Zoo wurde Paora aber ständig dem Tageslicht ausgesetzt.

Darüber beschwerten sich Leute aus Neuseeland: „Kiwis sind unsere kostbaren Schätze, nicht Amerikas Spielzeug.“ Der Protest wirkte. Der Zoo hat sich entschuldigt und die Kiwi-Treffen abgeschafft. Außerdem soll Paora einen besseren Unterschlupf bekommen.