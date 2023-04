Auf ihrem Weg müssen die glitschigen Tiere allerdings häufig Straßen überqueren. Das ist ziemlich gefährlich! Denn dort fahren viele schnellen Autos. Häufig werden Kröten deswegen auf ihrer Wanderung verletzt.



Um die Tiere zu schützen, werden deshalb an vielen Straßen Fangzäune aufgestellt. Sie halten die Kröten zurück. In ganz Deutschland gehen Naturschützerinnen und Naturschützer diese Zäune regelmäßig ab. Entdecken sie eines der Tiere, tragen sie es über die Straße. So stellen sie sicher, dass die Kröten wohlauf im Wasser ankommen.