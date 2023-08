Wie es allerdings eine Siebenschläfer-Mama in einen Badezimmerschrank geschafft hat, das ist ein Rätsel. Genau dort fand eine Familie in der Stadt München ein Nest mit vielen Siebenschläfer-Babys. Aus Waschlappen hatte das Muttertier den Jungen in der Schublade ein kuscheliges Zuhause gebaut. Weil die Tiere piepsten, wurden sie entdeckt.



Auf Dauer ist so eine Schublade nicht der richtige Ort für Siebenschläfer. Deshalb wurden sie in eine Schutzstation gebracht. Sie hätten sich bestens entwickelt, sagte eine Mitarbeiterin. Jetzt wird ein Wald gesucht, in dem die geschützten Nager in einiger Zeit ausgewildert werden können.