Diese Katzenbabys könnte man beinahe mit normalen Hauskatzen verwechseln. Sie sind ähnlich groß und haben genauso kuscheliges Fell. Doch es sind Manule. Diese Tiere werden auch Pallaskatzen genannt. Anfang Juni wurden vier kleine Pallaskätzchen im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde geboren. Zeit, etwas über diese Katzenart zu lernen.

Kleine Unterschiede

Hauskatzen und Pallaskatzen unterscheiden sich zum Beispiel an den Ohren. Die von Pallaskatzen sind kurz und abgerundet, die von Hauskatzen eher spitz. Außerdem reagieren die Augen der Tiere unterschiedlich auf Lichteinfall. Bei Manulen formen sich die Pupillen zu einem Kreis, bei Hauskatzen zu Schlitzen.

Vier kleine Baby-Manulen sind im Berliner Tierpark geboren. Foto: Marc Scharping Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Grimmiger Blick

Außerdem sind Manule stämmiger. Sie wirken fast rund. Das liegt auch an ihren kurzen Beinchen. Mit denen streifen sie etwa durch hügelige Wüsten oder Berge in den Ländern Nepal, Iran oder China. Besonders freundlich wirken die Wildkatzen nicht. Sie sind sogar bekannt für ihren grimmigen Blick.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Nicht zum Streicheln

Auch wenn Manule fast wie normale Katzen aussehen, muss man eines bedenken: Manule (Pallaskatzen) sind und bleiben Wildkatzen und gelten als unzähmbar. Als Haustiere kommen sie also nicht in Frage. Willst du eine Pallaskatze sehen, kannst du das in verschiedenen Zoos.

Lust auf noch mehr Nachrichten? Hier geht´s zur KiWi Startseite!