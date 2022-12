Tatsächlich steckt unter dem Nikolaus-Kostüm der Alpaka-Besitzer Matthias Frick. Er und sein Kollege waren am Freitag im Bundesland Baden-Württemberg auf dem Weg zu einer Nikolausfeier. „Einen Nikolausbesuch sind meine Alpakas nicht gewöhnt, wir laufen sonst immer in zivil“ sagt Matthias Frick. Das bedeutet, dass er normalerweise nicht verkleidet ist.



Mit Alpakas spazieren zu gehen, ist dabei gar nicht so ungewöhnlich. Matthias Frick und einige anderen Besitzer von Alpakas bieten es an verschiedenen Orten in Deutschland an. Die flauschigen Tiere mit dem langen Hals gelten als sanft und geduldig. Weil sie eine beruhigende Wirkung auf Menschen haben, werden sie auch als Therapie-Tiere eingesetzt.