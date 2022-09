Die DNA steckt in jeder Zelle eines Lebewesens und enthält superviele Informationen. Außerdem ist sie immer unterschiedlich. Die Polizei nutzt DNA-Analysen, um Täterinnen und Täter zu überführen, die Spuren an einem Tatort hinterlassen haben. Allerdings funktioniert das nur, wenn die DNA vorher schon in einer Datenbank gespeichert ist.



Die Bürgermeisterin möchte prüfen, ob man diese Methode auch bei dem Problem mit dem Hundekot in Weilerswist anwenden kann. So könnte man dann den Besitzer ausfindig machen, der den Haufen nicht eingesammelt hat.