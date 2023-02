Lammzeit Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Lammzeit Nachtschichten für die Schäfer Von dpa | 16.02.2023, 16:05 Uhr

Eins nach dem anderen purzeln die kleinen Schafe auf den Boden im Schafstall von Schäfer Stefan Erb. Der Stall befindet sich in der Stadt Bleckede im Bundesland Niedersachsen. In den kommenden Tagen geht es dort so im Stundentakt weiter. Denn es ist Lammzeit. In dieser Zeit bekommen Schafe ihre Babys. Die nennt man Lämmer. Diese besondere Zeit dauert mehrere Wochen lang und geht üblicherweise bis Ende Februar.