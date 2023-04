Zwergotter Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Asiatischer Kurzkrallenotter Niedlicher Fleischfresser Von dpa | 16.04.2023, 16:06 Uhr

Der Zwergotter Ozzy stellt sich auf seine Hinterbeine und streckt sich. Er weiß ganz genau, was er tun muss, um ein Fleischstückchen abzustauben. Mit seiner Nase muss der asiatische Kurzkrallenotter ein Stöckchen berühren, das sein Tiertrainer in der Hand hält. Dann gibt es eine Belohnung. Ozzy lebt in einem Ottergehege am Timmendorfer Strand in Norddeutschland.