Doch trotz dieser Bemühungen sind Moorfrösche vom Aussterben bedroht. Es fehlt ihnen zum Beispiel an Lebensraum, der feucht genug ist. Um die Zahl der Tiere im Bundesland Baden-Württemberg wieder zu erhöhen, hat der Zoo der Stadt Karlsruhe mehr als 600 Moorfrösche aufgezogen. Dafür hatte der Zoo Froschlaich in der Natur eingesammelt. Aus diesen Eiern entwickelten sich erst Kaulquappen und dann Frösche. Die Tiere wurden jetzt in die Natur entlassen.