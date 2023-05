Ein Forscher aus dem Land USA hat eine Studie zur Entwicklung der Dinosaurier-Arten erstellt. Diese wurde am Montag veröffentlicht. Darin geht er der Frage nach: Wie sind die Sauropoden entstanden? Das ist eine große Gruppe von Dinosauriern mit massiven Körpern, dicken Beinen, langen Hälsen und winzigen Köpfen. Zu dieser Gruppe von Pflanzenfressern gehören etwa Brachiosaurus und Brontosaurus.



Laut der Studie haben die Sauropoden sich mehrmals zu Giganten entwickelt. Das passierte zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Kontinenten. Insgesamt zählt der Forscher 36 Linien, in denen die Sauropoden größer wurden als Mammuts. Es ist also nicht so, dass es einen Ur-Riesen-Dinosaurier gibt, von dem alle anderen Riesen-Dinosaurier abstammen. Sondern die außergewöhnliche Größe sei im Laufe der Zeit mehrmals unabhängig voneinander passiert, erklärte der Autor.