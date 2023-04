Die kleine Riednatter ist eine Schlange, die in Südostasien lebt. Wenn sie flüchtet, sieht das fast so aus, als würde sie Kunststücke vorführen. Ein Forschungsteam beobachtete, wie eine kleine Binden-Riednatter Räder schlug. Dazu habe sie ihren Körper zu einer Art Schleife geformt und sei so ein Stück die Straße hinuntergerollt. Die Fachleute fingen das Tier ein, um es weiter zu beobachten. In einem Fachmagazin berichteten sie nun über ihre Studie.



Auf diese Weise zu flüchten, sei in der Tierwelt sehr selten, schreiben die Fachleute. Es helfe vermutlich dabei, Raubtiere zu erschrecken und zu verwirren. „Dies ist das erste Mal, dass es mit Bildern dokumentiert und ausführlich beschrieben wurde“, heißt es in der Studie.