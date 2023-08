Heuschrecken Schreck und weg? Von dpa | 03.08.2023, 12:12 Uhr Heuschrecke Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down

Sobald eine Heuschrecke in Gefahr ist, hüpft sie davon. Doch ist das Tier deshalb besonders schreckhaft? Sein Name lässt das vermuten. So ist es aber nicht, sagen Natur-Experten. Sie erklären: Das Wort Heuschrecke stammt aus dem Mittelalter. Damals sagte man „scricken“ und meinte damit „springen“.