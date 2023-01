Das klingt komisch, hat aber einen wichtigen Grund: Die Tiere sollen so vor der Geflügelpest geschützt werden. An dieser Krankheit sterben viele Vögel. In einer überdachten Unterkunft sind sie besser geschützt.



Das Zelt ist mit Stroh ausgelegt und es gibt einen kleinen Teich für die Wasservögel. Es kam auch in den vergangenen Jahren immer wieder zum Einsatz, um die Schwäne zu schützen. „Die Tiere fühlen sich in dem Zelt absolut wohl. Es bilden sich immer drei Gruppen. Die einen sind am Baden und auf dem Wasser, die zweiten an Land und die dritten am Putzen“, sagt Olaf Nieß.