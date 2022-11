Meeresschildkröte Foto: Carola Frentzen/dpa up-down up-down Tierschutz Schwere Patienten im Schildkröten-Krankenhaus Von dpa | 20.11.2022, 13:47 Uhr

Wenn Tiere verletzt sind, rufen sie selbst keinen Krankenwagen. Manchmal werden sie aber von Menschen gefunden und landen so in einer Art Krankenhaus. Ein Zentrum auf der Insel Bali kümmert sich zum Beispiel um verletzte Meeresschildkröten. Die Insel gehört zum Land Indonesien in Asien.