Dieses Tier lebte in einer Zeit namens Pleistozäns neben Beuteltier-Löwen und Kurzschnauzen-Kängurus. Das hört sich zwar an wie ein Märchen – war vor vielen Jahren aber Wirklichkeit. Das Pleistozän ist eine Epoche, die vor etwa 2,6 Millionen Jahren begann und vor etwa 11.700 Jahren endete.

Wie Forschende aus dem Land Australien herausfanden, lebten zu dieser Zeit auch riesige Skinke. Die gehören zur Familie der Echsen. Das Forschungsteam fand das Fossil eines Skinks. Das Tier war in etwa so groß wie der Arm eines Menschen und wog etwa so viel wie zwei große Wasserflaschen. Damit seien die Tiere mehr als doppelt so schwer gewesen wie die schwersten heute lebenden Skinke, erklärten die Fachleute.

„Das zeigt, dass selbst kleine Lebewesen während des Pleistozäns überdimensioniert waren“, sagte eine beteiligte Forscherin. Das Tier sei rund 1000 Mal größer als der gewöhnliche australische Gartenskink gewesen. Skinke leben weltweit in tropischen Gebieten.

