Zoo Berlin Teurer Bambus für die Pandas Von dpa | 21.08.2023, 14:03 Uhr Pandas Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down

Was fresse ich denn heute mal? Vielleicht Bambus? Also genau wie gestern, vorgestern und an allen anderen Tagen meines Lebens? Würden Pandas sich Gedanken über ihr Futter machen, könnte das so klingen. Die Tiere sind bei ihrer Auswahl ziemlich festgelegt und fressen vor allem Bambus. Das müssen auch die Zoos beachten.