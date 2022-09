Im Gegensatz zu Wildkatzen kommen Hauskatzen aber nicht so gut alleine in der Natur zurecht. Viele hungern, sind verletzt oder haben Krankheiten wie Katzenschnupfen. Oft sind sie scheu und können nicht einfach so wieder an Menschen gewöhnt werden. Wie kann man ihnen helfen?

Als ersten Schritt können Fachleute Hauskatzen kastrieren. Mit dieser kleinen Operation wird verhindert, dass die Tiere Babys bekommen. Die Anzahl der Streuner soll so mit der Zeit immer kleiner statt größer werden.

Tierschützer sagen: Auch Hauskatzen, die ein Zuhause haben und in die Natur dürfen, sollten kastriert sein. Wenn sie draußen unterwegs sind, können sie nämlich auch Babys mit streunenden Katzen zeugen.