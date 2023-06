Offenbar wollte dieses Wildschwein sich im Pool erfrischen. Foto: Polizei Märkisch Oderland/dpa up-down up-down Tierischer Badegast Ein Wildschwein im Pool Von dpa | 14.06.2023, 07:00 Uhr

Ein Wildschwein in Brandenburg sorgte für Aufregung. Dem Tier war es wohl zu heiß und so sprang es in einen Swimmingpool in einem Garten. Doch wie sollte es da wieder herauskommen?