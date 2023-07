Das trifft auf dieses Storchenpaar auf jeden Fall zu. Denn Weißstörche und Schwarzstörche haben normalerweise getrennte Lebensräume. Doch diese zwei haben im Norden von Deutschland trotzdem zusammengefunden und sogar Nachwuchs bekommen.



„Das ist ungewöhnlich in freier Natur“, sagte ein Experte. Denn Schwarzstörche brüteten meist in dichten Wäldern und gingen in Bächen auf Nahrungssuche. Weißstörche hingegen suchten auf Wiesen und Weiden nach Futter und seien weniger scheu.



Die Storchenküken ähneln übrigens beiden Eltern. Sie sind überwiegend weiß oder schwarz. „Die sehen ganz witzig aus“, sagte der Fachmann.