Beim Bauen achten Termiten darauf, dass es in ihren Häusern nicht zu warm wird. Denn Termiten leben etwa in Ländern auf den Kontinenten Afrika und Australien, in denen es oft heiß wird. Einige Arten bauen ihre Hügel unten rund und mit einer Spitze oben. So entsteht eine Art Kamin, durch den die warme Luft abziehen kann.



Im Inneren der Hügel verlaufen komplizierte Labyrinthe mit Gängen und Luftschächten. Auch die sorgen dafür, dass es in den Häusern nicht zu warm oder feucht wird. Forschende aus den Ländern Schweden und Großbritannien berichteten nun: Menschen können sich von dieser Bauweise eine Menge abschauen.



Der Austausch von frischer und verbrauchter Luft in Gebäuden ist kompliziert. „Die meisten Klimaanlagen haben damit zu kämpfen“, erklärte einer der Forscher. Daher schauten sich die Wissenschaftler den Hügel einer Termiten-Art aus dem Land Namibia genauer an. Nun wollen sie Technologien entwickeln, die den Bauweisen der Termiten ähneln.