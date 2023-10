Wespenangriff bei Kindergeburtstag Vorsicht bei Wespennestern Von dpa | 04.10.2023, 16:50 Uhr | Update vor 2 Std. Erdwespe Foto: Peter Zschunke/dpa-Zentralbild/d up-down up-down

Es tut weh und passiert leider immer mal wieder: Jemand tritt aus Versehen in eine Wespe. Wer das schon erlebt hat, der weiß, dass das ganz schön brennen kann. Am Dienstag wurden auf einem Kindergeburtstag gleich mehrere Kinder heftig von Wespen gestochen. Diesmal war eins der Kinder sogar in ein ganzes Nest von Erdwespen getreten.