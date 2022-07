Buckelwale lernen den Gesang von Artgenossen anderer Buckelwalgruppen. Foto: Jose Jacome/epa efe/dpa FOTO: JOSE JACOME up-down up-down Wale Walgesang geht um die Welt Von dpa | 03.07.2022, 14:18 Uhr

Stell dir vor: Das Lied einer deutschen Band ist in Deutschland sehr erfolgreich. Dann hören es Menschen in Österreich und singen es auch. Nach und nach kommt das Lied auch in anderen Ländern an. So ähnlich ist es auch mit dem Gesang von Buckelwalen.