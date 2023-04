Schuhschnäbel leben eigentlich in Afrika. Dort machen sie in den Sümpfen Jagd auf Fische, Frösche und auch auf Schlangen. Dafür hat der riesige Schnabel scharfe Kanten und einen Nagel an der Spitze. Mit dem Schnabel können die Vögel auch richtig Krach machen. Die knatternden Laute erinnern an das Geräusch eines Pressluft-Hammers.



Der Schuhschnabel ist ein Schreit-Vogel. Zu dieser Ordnung gehören auch Störche und Reiher. Obwohl der seltene Schuhschnabel vorwiegend zu Fuß unterwegs ist, kann er auch fliegen. In Singapur in Südost-Asien flogen gerade einige Schuhschnäbel durch ihr neues Gehege. Dort ist ein großer Vogelpark mit Tausenden Vögeln in ein größeres und modernes Gelände umgezogen.