Nachwuchs im Wildpark Wölfe zeigen sich nur selten Von dpa | 30.08.2023, 13:26 Uhr

Kurz nach ihrer Geburt sind Wolfswelpen blind und taub. Sie öffnen Augen und Ohren erst nach ein paar Wochen. Bis dahin verbringen sie die Zeit geschützt in der Höhle, in der sie geboren wurden. So war es auch bei den jungen Wölfen in einem Tierpark in der Nähe der Stadt Hannover. Sie kamen Anfang Mai auf die Welt.