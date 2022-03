Polizei FOTO: Jens Büttner Polizeieinsatz 87-Jähriger bedroht Ex-Partnerin: Polizei schießt ins Bein Von dpa | 16.03.2022, 12:32 Uhr | Update vor 5 Std.

Polizeikräfte haben einem 87-Jährigen in Lüneburg ins Bein geschossen, nachdem er seine ehemalige Partnerin und andere Bewohner auf dem Grundstück eines Wohngebäudes mit einer Waffe bedroht hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Senior aus dem Landkreis Lüneburg am Vormittag auf dem Grundstück erschienen und hatte die Langwaffe auf die Menschen gerichtet. Polizeikräfte des Einsatz- und Streifendienstes sowie spezialisierte Einsatzkräfte verletzten den Mann am Oberschenkel und machten ihn angriffsunfähig, wie es weiter hieß. Lebensgefahr bestand nicht.