Umweltschutz Atomkraftgegner warnen vor Laufzeitverlängerung für AKW Von dpa | 16.03.2022, 19:30 Uhr

Umweltverbände und Bürgerinitiativen haben vor einer längeren Nutzung von Atomkraftwerken in Deutschland gewarnt. Mit Blick auf Äußerungen von Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) über eine Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis 2029 betonten sie, die Nutzung der Atomenergie könne keine Lösung der aktuellen Energie- und Klimaprobleme darstellen. „Die Nutzung der Atomenergie ist nicht nachhaltig, sie ist teuer, sie ist extrem risikobehaftet, und der Atommüll bedeutet ein schweres Erbe für die kommenden Generationen“, hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung.