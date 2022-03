Gerichtsakten FOTO: Christian Charisius Digitalisierung Auricher Gericht nutzt als erstes Grundbuchamt digitale Akte Von dpa | 14.03.2022, 17:35 Uhr | Update vor 4 Std.

Als erstes Amtsgericht in Niedersachsen nutzt das Gericht in Aurich in Ostfriesland für Grundbuchsachen nun eine digitale Aktenführung. Mit der sogenannten elektronischen Grundakte wird die Kommunikation zwischen dem Grundbuchamt und den Notarinnen und Notaren im Gerichtsbezirk nun digital geführt, wie das Justizministerium in Hannover am Montag mitteilte. „Papier wird es in Grundbuchsachen damit zukünftig kaum noch geben“, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU).