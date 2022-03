Zoe lebt mit ihrer Mutter Kathrin Grunert und ihrem Bruder Noah in Bad Laer. Nicht immer ist der Alltag für die alleinerziehende Mutter einfach. FOTO: Jörn Martens Familie aus Niedersachsen Über das schwierig-schöne Leben mit einem Kind mit Trisomie 21 Von Cornelia Achenbach | 21.03.2022, 06:18 Uhr

Am 21. März wird der Welt-Down-Syndrom-Tag gefeiert. Was bedeutet es, ein Kind mit Trisomie 21 großzuziehen? Familie Grunert aus Bad Laer gibt einen sehr ehrlichen Einblick in ihren Alltag.