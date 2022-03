Baerbock in Notunterkunft FOTO: Moritz Frankenberg Flüchtlinge Baerbock: „Jedes Land in Europa muss Menschen aufnehmen“ Von dpa | 20.03.2022, 18:58 Uhr | Update vor 2 Std.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat angesichts der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine Solidarität in Europa gefordert. „Es werden viele viele weitere Menschen kommen. Wir werden von der europäischen Außengrenze verteilen müssen“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag in Hannover. Baerbock kündigte an, diesen Appell beim Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel zu betonen.