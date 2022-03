VW Nutzfahzeuge FOTO: Swen Pförtner Urteil Betriebsratswahl bei VW-Nutzfahrzeugen war nicht rechtens Von dpa | 16.03.2022, 17:30 Uhr | Update vor 15 Std.

Die 2018 abgehaltene Betriebsratswahl im Nutzfahrzeug-Werk der Volkswagen AG (VWN) in Hannover-Stöcken ist nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts unwirksam. Grund sei die vom Wahlvorstand beschlossene Briefwahl für die Arbeitnehmer in Betriebsstätten, die zwar außerhalb des Werksgeländes, aber teilweise in seiner Nähe liegen, entschied das Bundesarbeitsgericht am Mittwoch in Erfurt (7 ABR 29/20). Der Beschluss hat keinen Bezug zur gerade abgeschlossenen, jüngsten Wahl der Belegschaftsvertreter von VWN Anfang März.