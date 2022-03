Bundesgerichtshof FOTO: Uli Deck Europarecht BGH-Urteil: Bundesrepublik haftet nicht im Dieselskandal Von dpa | 17.03.2022, 15:17 Uhr | Update vor 7 Std.

Im Dieselskandal haben betroffene Autokäufer keinen Anspruch auf Schadenersatz vom Staat. Die Bundesrepublik hafte nicht für eine möglicherweise unzureichende Umsetzung von Europarecht, stellte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung klar. (Az. III ZR 87/21)