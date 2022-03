Andreas Bovenschulte (SPD) FOTO: Sina Schuldt Covid-19 Bürgermeister Bovenschulte wirbt für allgemeine Impfpflicht Von dpa | 17.03.2022, 08:11 Uhr | Update vor 53 Min.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat erneut für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren geworben. „Wer die Pandemie hinter sich lassen will, braucht eine sehr hohe Grundimmunität in der Bevölkerung“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. „Die kriegen wir nur mit einer Impfpflicht hin.“