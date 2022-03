Volkswagen FOTO: Sebastian Kahnert Automobilindustrie Corona: VW stoppt Produktion in drei chinesischen Werken Von dpa | 14.03.2022, 09:05 Uhr | Update vor 13 Std.

Volkswagen hat wegen eines Corona-Lockdowns in der nordostchinesischen Metropole Changchun vorübergehend die Produktion in drei seiner Werke gestoppt. Die Werke, die gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betrieben werden, sollen auf Anordnung der Behörden vorerst für drei Tage bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben, erklärte eine VW-Sprecherin in Peking.